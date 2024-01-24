Общественная палата Петербурга планирует потратить на обучение наблюдателей 3,34 млн рублей

Отвечающий за обеспечение работы Общественной палаты Петербурга Центр содействия развитию институтов гражданского общества опубликовал закупку на обучение наблюдателей. Максимальная стоимость контракта составляет 3,34 млн рублей.

Согласно проекту контракта, исполнитель должен провести 18 семинаров для обучения кандидатов в наблюдатели - по одному в каждом районе Петербурга. Длительность каждого семинара - 2-4 часа. На каждом семинаре будет от 20 до 205 человек, указано в документе.

В проекте контракта прописано, сколько участников будет на семинарах в каждом районе. Больше всего кандидатов в наблюдатели должно быть в Приморском районе - 205 человек, а меньше всего в Кронштадтском - 20 человек.

Исполнитель обязан сам разработать программу обучения и привлечь лектора с юридически образованием или образованием в области избирательного права с опытом обучения наблюдателей. Кандидатуру лектора надо будет согласовать с Общественной палатой. Также подрядчик должен будет найти помещение, привезти необходимую технику, медицинские маски, бейджи и канцелярию.

Помимо этого, в проекте контракта прописано, что исполнитель обязан изготовить 4 тысячи бейсболок. На них должна быть надпись "общественное наблюдение".

Также Центр содействия развитию институтов гражданского общества объявил аукцион на создание центра общественного наблюдения. На это планируют потратить 1,25 млн рублей.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру