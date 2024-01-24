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Новости 17:48

Бастрыкин заинтересовался высадкой проводницей поезда пассажиров в лесу в Пермском крае

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался высадкой проводницей поезда пассажиров в лесу в Пермском крае

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о том, что известно по поводу истории о пассажирах, которых проводница высадила из поезда в 50 километрах от места назначения в Пермском крае, об этом 24 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

По предварительным данным, проводница по ошибке высадила шесть пассажиров в лесу раньше пункта назначения. Людям пришлось идти пешком несколько километров, пока их не заметил товарный поезд.

Пассажиры должны были выйти на станции Чернушка в Пермском крае, однако поезд остановился за 50 километров от нее. Проводница, перепутала время, и высадила всех в лесу.

Напомним, что глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался выброшенным проводницей из поезда в Кирове котом Твиксом. Через некоторое время животное нашли мертвым.

Фото: пресс-служба СК РФ


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