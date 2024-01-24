В Смольном пообещали помочь пострадавшим в ДТП с автобусом на Васильевском

Петербургский комитет по транспорту выпустил официальное заявление, посвященное аварии с участием автобуса №152 на углу улиц Беринга и Наличной. Инцидент взял на контроль глава комитета Валентин Енокаев, на место ДТП съездил его заместитель Ренат Ягудин.

"Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь со стороны транспортного блока", - говорится в сообщении.

Тем временем полиция сообщает о пятерых пострадавших. Они получили повреждения различной степени тяжести. По предварительной версии, автобус вылетел на тротуар из-за неудовлетворительного состояния здоровья водителя.

Свою проверку причин и обстоятельств аварии также проводит прокуратура Василеостровского района.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру