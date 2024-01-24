ЗакС за спорт и оборону

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 24 января начало рассматривать инициативы, связанные с поддержкой спортсменов. С голоса в повестку включили два законопроекта о выплатах почетным спортивным судьям и инструкторам. Еще парламент поддержал законопроект о поддержке ГУП, занятых в сфере обороноспособности страны и безопасности.

На заседании Заксобрания 24 января много говорили о спорте, хотя и не планировали. Проекты законов о выплатах спортивным инструкторам и надбавках к пенсиям почетных спортивных судей были внесены с голоса. Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко заявил, что "пришло время" продолжать развивать массовый спорт в Петербурге. Сотрудников районных центров спорта, которые готовят будущих чемпионов в спорте высоких достижений, а также тех, кто уже никакие пьедесталы покорять не собираются, а занимаются "для души". Инструкторы со средним профильным образованием будут получать ежемесячно по 7 тысяч рублей, а те, кто окончил высшее учебное заведение по соответствующей специальности, - по 10 тысяч рублей в месяц. В среднем такие выплаты могут составить чуть менее четверти от зарплаты инструкторов по рынку. Не забыли и про спортсменов на пенсии. По словам Сухенко, сейчас таких инструкторов в районных центрах 434 человека. Еще 475 человек занимаются на внутридворовых площадках. Меру поддержки после принятия в окончательном чтении начнут оказывать с 1 января 2024 года. Депутаты положительно отнеслись к инициативе. Ее также похвалил лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов. Он подчеркнул, что хотелось бы, чтобы закон обсуждался в декабре, а не "задним числом".

- Мы же все за все хорошее, против всего плохого, поэтому возражений вы от меня не услышите, - ответил Сухенко Павлову.

Похожий законопроект представлял парламенту депутат-единоросс Юрий Авдеев. Его инициатива касалась людей, удостоенных звания "Почетный спортивный судья России". Им хотят добавить по 5 тысяч рублей к пенсии. Всего таким званием в Петербурге обладают 26 человек, но на пенсию ушли 24 человека.

Помимо помощи спортсменам, парламент решил уточнить требования, предъявляемые кандидатам на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. В первом чтении был принят законопроект, который запрещает претендентам иметь вид на жительство в иностранном государстве, а также иметь подданство другой страны. Идея не нова - парламент уже несколько нет занимается тем, чтобы запретить лицам на государственных должностях иметь какие-либо связи с заграницей.

Еще Законодательное собрание продолжает развивать законодательство в сфере государственной безопасности. На этот раз депутаты предложили предоставить меры поддержки унитарным предприятиям, принадлежащим Петербургу, если их деятельность касается обороноспособности и безопасности. Депутат Всеволод Беликов, который представлял законопроект, заявил, что в городе не так много ГУПов - это 12 организаций, однако все они, по его словам, неразрывно связаны с безопасностью и обороноспособностью. Среди них, например, Водоканал и петербургский метрополитен. Размер субсидий, которые предлагается выделять организациям, будет определяться на основе заявок уже после подписания закона.

Со скепсисом относительно инициативы выступил депутат Борис Вишневский ("Яблоко"). По его мнению, в нынешние времена "вопросы безопасности" имеют широкую трактовку.

- У нас все что угодно - во имя безопасности: информационной, продовольственной, экономической… И список этот безграничен практически. В то же время закон, который определяет возможность государственной поддержки, должен содержать проверяемый критерий. На мой вопрос на бюджетно-финансовом комитете, кто будет устанавливать, соответствует ли деятельность того или иного ГУПа или государственного учреждения или другой организации, где есть имущество, закрепленное за ней Санкт-Петербургом, этим целям, мне было сказано, что правительство это определит, когда будет решать, давать ли ей эту государственную поддержку. Это чрезвычайно расплывчатая формулировка, - заявил Вишневский.

"Яблочник" предлагал, чтобы парламент самостоятельно установил список организаций, которые могут претендовать на меры поддержки. Он сам намерен подготовить соответствующую поправку.

Кроме обсуждений тех или иных законотворческих инициатив, парламент на заседании 24 января вручил музыканту Игорю Бутману почётный знак "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга".





















Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру