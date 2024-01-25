Генпрокуратура признала издание DOXA* нежелательной организацией

Генеральная прокуратура признала студенческое издание DOXA* нежелательной в России организацией, сообщил 25 января глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев. Он также предостерег россиян от взаимодействия с изданием, пригрозив уголовной ответственностью.

"Организация DOXA* причастна к обучению диверсионной деятельности на территории России", — приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.

Депутат обвинил DOXA* в публикации призывов к совершению незаконных действий и различных материалов по противодействию полиции. Взаимодействие с изданием и его финансирование могут послужить причиной возбуждения административного дела об участии в деятельности нежелательной организации (ст.20.33 КоАП РФ) или же уголовного дела об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст.284.1 УК РФ), отметил он.

Депутаты и ранее обращали внимание на деятельность DOXA*. Так, в прошлом году член фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина обращалась к главе МВД Владимиру Колокольцеву из-за опубликованного редакцией материала.

*Генпрокуратура признала Mnenie media z.s. (DOXA) нежелательной организацией в РФ

Фото: ЗАКС.Ру