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Новости 9:55

ЛДПР предложила предоставлять семейным студентам комнаты в общежитиях

фото ЗакС политика ЛДПР предложила предоставлять семейным студентам комнаты в общежитиях

Семейные студенты должны получать различные меры поддержки от государства, считают в ЛДПР. Законопроект с их перечислением направлен в правительство для получения отзыва, рассказал Telegrama-канал "Фракция ЛДПР в ГД".

Законопроект предусматривает в качестве мер поддержки семейным студентам предоставление комнат в общежитиях и выплаты социальных стипендий, а также создание условий для ухода за детьми при образовательных учрждениях.

"Государственных мер поддержки студенческих семей сейчас нет. Поэтому ЛДПР предлагает предоставлять молодоженам приоритетное право совместного проживания в общежитии", — высказался лидер партии Леонид Слуцкий. Он уточнил, что дополнительную стипендию предлагается платить "тем, кто воспитывает детей и проходит обучение".

Ранее в ЛДПР предложили установить предельный срок для проведения перерасчета начислений за ЖКУ в случае выявления ошибок. По мнению авторов инициативы, на это будет достаточно 90 дней.

Фото: ЗАКС.Ру


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