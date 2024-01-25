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Новости 10:36

За год энергетики насчитали свыше 300 нарушений охранных зон в Петербурге

фото ЗакС политика За год энергетики насчитали свыше 300 нарушений охранных зон в Петербурге

Более 300 нарушений охранных зон инженерных сетей удалось выявить специалистам в Петербурге в 2023 году, сообщили 25 января в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Около половины из них пришлось на нарушения охранных зон газопроводов.

"Зачастую рядом с объектами инженерной инфраструктуры незаконно располагаются кафе, магазины, технические помещения, рекламные щиты, детские площадки и многое другое", — рассказали в комитете и отметили, что борьба с подобными нарушениями служит предотвращению возможных инцидентов, угрожающих здоровью и жизни людей.

За год сотрудники ГУП "ТЭК" обнаружили 91 нарушение, Теплосеть Санкт-Петербурга добилась устранения 42 нарушений. Также около 190 нарушений охранных зон газопроводов выявили работники ПетербургГаза и 46 нарушений зафиксировали сотрудники Водоканала.

Фото: ЗАКС.Ру


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