Вишневский обратился в комблаг из-за плохой зимней уборки

Жалобы петербуржцев на некачественную уборку улиц от снега и льда сподвигли депутата Заксобрания Бориса Вишневского обратиться к главе комитета по благоустройству Василию Пониделко. Парламентарий попросил адресата обеспечить выполнение работ по ряду адресов в Центральном и Петроградском районах города.

Копию обращения Вишневский опубликовал в своем Telegram-канале, в тексте он привел список из 15 улиц. Депутат выразил опасения в небезопасности передвижения по ним пешеходов.

"По информации граждан, а также по нашим собственным наблюдениям, тротуары не очищены от наледи, что не обеспечивает безопасного передвижения граждан. <...> Прошу вас дать поручение о незамедлительной уборке снега и наледи на тротуарах по указанным адресам", — говорится в обращении Вишневского.

Комментируя свое обращение, депутат сообщил о том, что "вспомнил свои давние альпинистские навыки" при прогулке по улицам Куйбышева и Мичуринской.

На прошлой неделе Государственная административно-техническая инспекция вызвала к себе для составления протоколов троих нарушителей правил зимней уборки.

Фото: ЗАКС.Ру