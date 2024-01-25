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Новости 12:30

Гендиректор Пулково добивается открытия магазинов duty free на внутренних рейсах

фото ЗакС политика Гендиректор Пулково добивается открытия магазинов duty free на внутренних рейсах

Руководство аэропорта Пулково недовольно отсутствием магазинов беспошлинной торговли в зоне вылета на внутрироссийских рейсах, о чем пишет РБК со ссылкой на гендиректора аэропорта Леонида Сергеева.

С учетом популяризации российского вина в последние годы Сергеев находит существующий запрет противоестественным, а с учетом наличия магазинов duty free в международных терминалах - несправедливым. Гендиректор обратился к чиновникам с просьбой ускорить легализацию таких магазинов для "внутренних" пассажиров.

"Такая практика должна быть на уровне государства разрешена. Более того, алкоголь есть в барах, пассажир все равно может там выпить", - отметил он.

Впервые с этой мыслью владельцы аэропортов обратились в правительство вскоре после начала спецоперации, на фоне значительной потери выручки. Через год Минфин разработал законопроект, временно снимающий ограничения на беспошлинную продажу спиртного и табака на внутренних рейсах. Со временем документ претерпел существенные коррективы. Рассматривать его пока не начали.

Фото: ЗАКС.Ру


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