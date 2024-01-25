Гендиректор Пулково добивается открытия магазинов duty free на внутренних рейсах

Руководство аэропорта Пулково недовольно отсутствием магазинов беспошлинной торговли в зоне вылета на внутрироссийских рейсах, о чем пишет РБК со ссылкой на гендиректора аэропорта Леонида Сергеева.

С учетом популяризации российского вина в последние годы Сергеев находит существующий запрет противоестественным, а с учетом наличия магазинов duty free в международных терминалах - несправедливым. Гендиректор обратился к чиновникам с просьбой ускорить легализацию таких магазинов для "внутренних" пассажиров.

"Такая практика должна быть на уровне государства разрешена. Более того, алкоголь есть в барах, пассажир все равно может там выпить", - отметил он.

Впервые с этой мыслью владельцы аэропортов обратились в правительство вскоре после начала спецоперации, на фоне значительной потери выручки. Через год Минфин разработал законопроект, временно снимающий ограничения на беспошлинную продажу спиртного и табака на внутренних рейсах. Со временем документ претерпел существенные коррективы. Рассматривать его пока не начали.

Фото: ЗАКС.Ру