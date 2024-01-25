Путин в скором времени встретится с доверенными лицами, заявил Песков

Президент Владимир Путин в скором времени проведет встречу со своими доверенными лицами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что дата мероприятия уже определена, однако не стал ее конкретизировать.

"Если он пообещал, он это сделает", — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о планах проведения встречи Путина с доверенными лицами. Пресс-секретарь также отметил, что дата мероприятия определена, оно должно состояться в недалеком будущем.

В конце 2023 года стало известно о регистрации 346 человек в качестве доверенных лиц Путина на предстоящих выборах президента. Всего же количество доверенных лиц действующего главы государства может достичь 600 человек, говорили в декабре в его избирательном штабе.

Фото: Kremlin.ru