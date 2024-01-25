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Новости 12:31

Надеждин собрал по 2 500 подписей в 24 регионах

фото ЗакС политика Надеждин собрал по 2 500 подписей в 24 регионах

Кандидату в президенты от партии "Гражданская инициатива" Борису Надеждину удалось собрать по 2500 подписей в 24 регионах России, сообщили в пресс-службе политика 25 января. 2,5 тысячи автографов - это допустимый предел, который можно подать в Центральную избирательную комиссию от одного субъекта. Судя по данным на сайте Надеждина, всего ему удалось собрать 150 тысяч подписей за свое выдвижение.

- Данные на сайте основываются на числах, полученных в отчетах от региональных штабов. Некоторые штабы отчитываются с задержкой, из-за высокого потока сторонников, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, всего Надеждину необходимо собрать 100 тысяч подписей, чтобы его имя появилось в бюллетене. С учетом возможного выявленного "брака" при проверке в ЦИК политик намерен подать 105 тысяч подписей. Во вторник, 23 января, в избирательном штабе политика сообщили, что перешагнули отметку в 100 тысяч подписей, однако лишь две трети из них считают "идеальными".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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