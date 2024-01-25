Полиция задержала второго подозреваемого в попытке поджога двери в Новом Девяткино

Сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в попытке поджога входной двери в доме № 10 по улице Славы в Новом Девяткино. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, им оказался 32-летний неработающий гражданин. Его, как и первого фигуранта дела, отправили под арест.

Задержание произошло ночью 24 января у дома № 15 по Ручьевскому проспекту в Мурино. "Сотрудниками регионального управления уголовного розыска совместно с коллегами из полиции Всеволожского района задержан второй подозреваемый: 32-летний неработающий. В отношении обоих избрана мера пресечения — арест", — рассказали в полицейском главке.

Первым был задержан 37-летний уроженец Тульской области. Обоим фигурантам инкриминируют безуспешную попытку поджечь покрышки в подъезде многоквартирного дома, предпринятую вечером 22 января. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о попытке повреждения чужого имущества (ст. 30 — ст. 167 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру