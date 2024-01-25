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Новости 13:35

Депутаты предложили передать Роскомнадзору полномочия по блокировке "зеркал" пиратских сайтов

фото ЗакС политика Депутаты предложили передать Роскомнадзору полномочия по блокировке "зеркал" пиратских сайтов

На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект об упрощении процедуры блокировки "зеркал" пиратских сайтов. Авторами инициативы выступили члены комитета по информполитике, информационным технологиям и связи под предводительством председателя Александра Хинштейна.

Существующая сейчас модель блокировки "зеркал" представляется депутатам излишне громоздкой. В настоящее время информация об обнаружении подобного сайта сперва направляется в Минцифры, потом спускается в Роскомнадзор, а уже оттуда распространяется к провайдерам, операторам связи и поисковых систем.

"Законопроектом предусмотрена передача полномочий по принятию решения о признании сайта "зеркалом" "пиратского" ресурса и направлению такого решения владельцу сайта — "зеркала" непосредственно Роскомнадзору, как регулятору", — говорится в пояснительной записке к проекту. Предполагается, что упрощение процедуры позволит сократить время блокировки ресурсов до двух суток.

Также проект содержит требование об удалении сведений о "зеркалах" из поисковой выдачи, адресованное всем без исключения поисковым системам. Сейчас оно действует только в отношении поисковиков, распространяющих рекламу в России.

Ранее член комитета по информполитике Антон Немкин заявил о том, что пока  блокировка "Википедии" не представляется возможной. При этом он охарактеризовал интернет-энциклопедию как "настоящую помойку с фейками".

Фото: ЗАКС.Ру


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