В Госдуме заявили о невозможности пока заблокировать "Википедию"

Блокировка "Википедии" на территории России представляется пока невозможной в силу определенных причин, заявил в беседе с "Парламентской газетой" член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Он обосновал свою позицию неполной готовностью отечественных аналогов интернет-энциклопедии, а также опасениями того, что россияне начнут применять сервисы VPN для доступа к привычному ресурсу.

По версии Немкина, "Википедия" представляет собой "настоящую помойку с фейками". Депутат упомянул 12 административных протоколов с требованиями удалить информацию, составленные в отношении энциклопедии. Общая сумма штрафов, по его словам, составила 22 миллиона рублей.

"Но заблокировать мы ее [Википедию. — ЗАКС.Ру] пока не можем, так как понадобится какое-то время, чтобы отечественные аналоги заработали в полную силу и не уступали по функционалу, чтобы запустить все необходимые механизмы для фильтрации фейков", — заявил депутат.

Немкин выразил опасения, что без работающих отечественных сервисов жители страны продолжат пользоваться "Википедией", используя для этого VPN-сервисы. Последние, согласно его представлениям, представляют собой "одну из основных угроз цифровой безопасности россиян", и потому вреда от подобного "будет больше".

Ранее сообщалось, что российская интернет-энциклопедия "Рувики" должна будет заработать в полную силу в течение 2024 года. Между тем, в декабре о своем закрытии сообщило "Викимедиа.ру", которое занималось поддержкой отечественного сегмента "Википедии".

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