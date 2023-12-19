Сообщество поддержки "Википедии" заявило о ликвидации организации

"Викимедиа.ру", организация, которая поддерживает российский сегмент "Википедии", прекращает работу в России, об этом 19 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова исполнительного директора проекта Станислава Козловского.

В общей сложности организация проработала в России 15 лет. Сейчас подготавливаются соответствующие бумаги по ликвидации проекта.

"Вчера мы приняли решение закрыть "Викимедиа.ру", – заявил Станислав Козловский.

По его словам, причина закрытия "Викимедиа.ру" в том, что его могут признать иностранным агентом. Он заявил, что такая информация поступила в ректорат Московского государственного университета (МГУ).

Также Козловский отметил, что организация не занималась управлением "Википедией", а лишь поддерживала проекты в России.

Напомним, что Роскомнадзор в 2022 году потребовал от поисковых систем маркировать "Википедию" как нарушителя законодательства России.

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