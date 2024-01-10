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Новости 12:58

Российский аналог "Википедии" должен полностью заработать в течение года

фото ЗакС политика Российский аналог "Википедии" должен полностью заработать в течение года

Интернет-энциклопедия "Рувики", позиционируемая как российский аналог "Википедии", должна будет заработать в полном режиме в течение 2024 года, передает 10 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

"Пятнадцатого января площадка выйдет из бета-тестирования, а в течение 2024 года "Рувики" закончит бета-тестирование и представит технологические обновления", — цитирует информагентство сообщение пресс-службы энциклопедии.

Ранее "Известия" сообщили о том, что площадка планирует выйти из режима бета-тестирования 15 января. В этом режиме портал доступен для пользователей с июня 2023 года.

В декабре сообщество поддержки российского сегмента "Википедии" объявило о закрытии. Организация проработала в стране 15 лет.

Фото: pixabay


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