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Новости 14:14

Володин призвал депутатов "начать с себя" в вопросе деторождения

фото ЗакС политика Володин призвал депутатов "начать с себя" в вопросе деторождения

Депутатам Госдумы следует "начать с себя" в вопросе построения многодетных семей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг, 25 января. По его мнению, пример парламентариев может оказаться "заразительным", что благотворно скажется на демографической ситуации в России.

"А потом это и к нам вопрос, вот из присутствующих в зале. У кого есть трое и более детей? Руку поднимите. <...> Хорошее предложение, а то мы выходим к трибуне и всем советуем. Начни с себя, а дальше другие увидят и этот пример будет заразительным", — цитирует выступление Володина РИА Новости.

Спикер привел собственную персону в качестве примера для коллег. Он упомянул, что растит четверых детей.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об установлении статуса многодетных семей.

Фото: duma.gov.ru


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