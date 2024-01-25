В Петербурге планируют благоустроить 60 объектов в 2024 году

Заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова на пресс-конференции ТАСС рассказала о планах властей по программе формирование комфортной городской среды (ФКГС) в 2024 году. По ее словам, всего планируется реализовать 60 проектов.

По паспорту изначально было запланировано благоустройство 12 объектов, рассказала Канунникова. Однако бюджет Петербурга выделил дополнительные средства, поэтому число проектов увеличилось, сообщила чиновница. Она добавила, что в общей сложности на проекты планируется потратить 7 млрд рублей в текущем году.

Среди них вторые очереди благоустройства Муринского и Линейного парков, третий этап набережной Большой Невки, Купчинский сквер и другое. Всё должно быть завершено к концу лета, заявила Канунникова. Она добавила, что также в 2024 году планируется начать благоустройство Пейзажного парка и парка Сахарова.

Напомним, некоторые жители у Пулковского парка и парка Сахарова выступают против благоустройства этих территорий по программе ФКГС. Они считают, что другие проекты были реализованы плохо.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции ТАСС