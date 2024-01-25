В Петербурге задержали другороссов, вышедших поддержать Стрелкова

Петербургские полицейские задержали двоих активистов из "Другой России Э.В. Лимонова", о чем сообщила пресс-служба регионального отделения их партии.

В центре города посредством пикетов активисты выразили несогласие с обвинительным приговором, который 25 января Мосгорсуд вынес политику Игорю Стрелкову (Гиркину).

Своими плакатами Владимир Тарасов и Даниил Сорокин потребовали свободы для Стрелкова. По предварительным данным, на них собираются составить протоколы о нарушении антиковидных ограничений (ст. 8.6.1 КоАП СПб). "Лимоновцам" грозит до пяти тысяч рублей штрафа.

Напомним, что бывшего министра ДНР Стрелкова приговорили к четырем годам колонии из-за экстремистских призывов (ч. 2 ст. 280 УК) в его Telegram-канале.

Фото: ЗАКС.Ру