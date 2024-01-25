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Новости 14:03

Стрелков получил четыре года колонии по экстремистскому делу

фото ЗакС политика Стрелков получил четыре года колонии по экстремистскому делу

Мосгорсуд приговорил общественного и политического деятеля Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима в рамках дела о призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Неделю назад гособвинение запросило для него четыре года и одиннадцать месяцев строгого режима.

Стрелкова задержали и арестовали в конце июля из-за постов в его Telegram-канале. Из СИЗО арестант высказывал намерение баллотироваться в президенты. Процесс проходил в закрытом режиме, фигурант не признал вину.

Отметим, что в отношении бывшего министра обороны ДНР действует заочный пожизненный приговор, вынесенный Международным уголовным судом по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском "Боинге".

фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram


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