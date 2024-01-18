ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:48

Для Стрелкова запросили почти пять лет строгого режима

фото ЗакС политика Для Стрелкова запросили почти пять лет строгого режима

Государственное обвинение запросило четыре года и одиннадцать месяцев колонии строгого режима для общественного и политического деятеля Игоря Стрелкова (Гиркина), которого преследуют по делу о призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

По словам юриста, для его подзащитного хотят добиться максимального наказания. Дело бывшего министра обороны ДНР слушается в Мосгорсуде в закрытом режиме. Он был арестован в конце июля прошлого года. Призывы к экстремистской деятельности следствие усмотрело в постах в его Telegram-канале. Своей вины фигурант не признает.

Напомним, что в ноябре позапрошлого года Международный уголовный суд в Гааге заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению. Его признали виновным в сбитии над Донбассом в 2014 году пассажирского "Боинга" малайзийских авиалиний.

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама