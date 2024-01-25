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Новости 16:20

Владимир Рыжков захотел снять с себя полномочия депутата Мосгордумы

фото ЗакС политика Владимир Рыжков захотел снять с себя полномочия депутата Мосгордумы

Депутат Мосгордумы Владимир Рыжков написал заявление о желании сложить с себя полномочия. 

Проект постановления МГД о лишении 57-летнего Рыжкова мандата 25 января оценил аппарат законодательного органа: "по представленному проекту постановления замечаний не имеется".

Рыжков был избран в Мосгордуму в 2021 на довыборах, будучи выдвинутым партией "Яблоко". Вскоре после начала военной спецоперации он, по некоторым данным, покинул страну. С тех пор он не участвовал в заседаниях столичного парламента.

В 2000-х и 2010-х годах Рыжков был сопредседателем партии "РПР-ПАРНАС".

фото: dep37.duma.mos.ru


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