Горизбирком назначил новых членов в шесть территориальных комиссий

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 25 января приняла решения по включению в шесть территориальных комиссий новых членов. Трансляция заседания шла в группе "ВКонтакте" Горизбиркома.

ГИК назначил в территориальный избирком №10 Ирину Харитонову, предложенную собранием избирателей по месту жительства и работающую в детском саду №82. Член Горизбиркома от "Яблока" Павел Шапчиц предложил вместо Харитоновой назначить предложенного "Гражданской инициативой" Юрия Багрова, но большинство членов ГИК на это не согласились.

В ТИК №29 назначили Андрея Егорова, которого выдвинула партия "Яблоко". Правда глава Горизбиркома Максим Мейксин усомнился, что Егоров сможет соблюдать нормальную работу в избирательной комиссии. Он три раза ы разные года был отстранен от работы участкового избиркома №2117, заявил Мейксин. Шапчиц ответил, что ему о таком не известно. Он предположил, что у Егорова может быть конфликт с конкретной участковой комиссией.

Мейксин предложил перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание, но так как это партийная квота предложение партии надо было одобрить. За кандидатуру Егорова проголосовали единоглассно.

- В любом случае это останется на совести партии "Яблока", - подытожил Мейксин.

Новым членом ТИК №34 стал представитель ЛДПР Снежана Микишева, ТИК №38 - представитель "Новых людей" Сергей Сивожелезов, в ТИК №60 - Виталий Власов ("Новые люди") и Елена Гончаренко (собрание избирателей по месту работы). Также Горизбирком назначил в ТИК №61 предложенных собраниями избирателей по месту жительства Елену Канаеву и Андрея Пудовкина.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру