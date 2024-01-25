На "Горьковской" и "Спасской" внезапно ограничили вход пассажиров

В вечерний час пик 25 января администрация петербургского метрополитена объявила, что на станции "Горьковская" ввели незапланированное ограничение на вход.

Внештатная ситуация объясняется, без уточнения подробностей, некими техническими причинами.

Вход на "Горьковскую" затруднен с 18:17. Спустя девятнадцать минут аналогичные меры приняли на станциях "Садовая", "Спасская", "Площадь Александра Невского-1" и "Петроградская".

UPD 18:42 "Садовую" вернули в обычный режим работы. MR7 пишет, что в подземке мог произойти сбой при оплате проезда банковскими картами. По крайней мере, такие сложности испытал пользователь "Новочеркасской".

UPD 19:07 На "Спасской", "Площади Александра Невского-1", "Горьковской" и "Петроградской" ситуация тоже нормализовалась.

Фото: ЗАКС.Ру