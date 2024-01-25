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Новости 18:46

Петербургская полиция отчиталась об успехах за год

фото ЗакС политика Петербургская полиция отчиталась об успехах за год

Прошедший год оказался удачным для полиции Петербурга, следует из сообщения регионального ГУ МВД. Согласно официальной информации, в 2023 году правоохранителям удалось сохранить тренд на снижение преступности в городе.

Так, в пересчете на 100 тысяч человек в городе фиксировалось по 1 250 преступлений. Это ниже общероссийского уровня — в среднем по стране в 2023 году регистрировали по 1 329 преступлений на 100 тысяч человек.

За год в Петербурге на 15 % сократилось количество убийств, количество краж автомобилей уменьшилось на 40 %, число квартирных краж и грабежей снизилось более чем на треть, а количество разбойных нападений — на 10 %.

"При этом эффективность работы полиции позволяет раскрывать почти 100 % убийств, изнасилований, разбойных нападений, в том числе и благодаря оперативному реагированию на поступающие сообщения от граждан", — отметили в полицейском главке.

Также правоохранители отметили рост эффективности работы экономической полиции на 17 %. За год в полтора раза увеличилось количество раскрытых экономических преступлений, включая коррупционные. Что касается телефонного мошенничества, то, согласно утверждениям полиции, за год на треть выросла раскрываемость подобных преступлений и на четверть — количество задержанных по подозрению в этом граждан.

В начале недели был опубликован рейтинг российских регионов по уровню преступности. Петербург в списке оказался на 22-м месте, при этом приведенные авторами цифры оказались даже ниже указанных полицией Северной столицы. Согласно представленной информации, в 2023 году в городе фиксировали по 119,7 преступлений на 10 тысяч человек. При этом, если верить представленным результатам, общее количество преступлений увеличилось на 6,4 % относительно 2022 года, а количество тяжких и особо тяжких преступлений — на 11,1 %.

Фото: ЗАКС.Ру


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