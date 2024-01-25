Петербургская полиция отчиталась об успехах за год

Прошедший год оказался удачным для полиции Петербурга, следует из сообщения регионального ГУ МВД. Согласно официальной информации, в 2023 году правоохранителям удалось сохранить тренд на снижение преступности в городе.

Так, в пересчете на 100 тысяч человек в городе фиксировалось по 1 250 преступлений. Это ниже общероссийского уровня — в среднем по стране в 2023 году регистрировали по 1 329 преступлений на 100 тысяч человек.

За год в Петербурге на 15 % сократилось количество убийств, количество краж автомобилей уменьшилось на 40 %, число квартирных краж и грабежей снизилось более чем на треть, а количество разбойных нападений — на 10 %.

"При этом эффективность работы полиции позволяет раскрывать почти 100 % убийств, изнасилований, разбойных нападений, в том числе и благодаря оперативному реагированию на поступающие сообщения от граждан", — отметили в полицейском главке.

Также правоохранители отметили рост эффективности работы экономической полиции на 17 %. За год в полтора раза увеличилось количество раскрытых экономических преступлений, включая коррупционные. Что касается телефонного мошенничества, то, согласно утверждениям полиции, за год на треть выросла раскрываемость подобных преступлений и на четверть — количество задержанных по подозрению в этом граждан.

В начале недели был опубликован рейтинг российских регионов по уровню преступности. Петербург в списке оказался на 22-м месте, при этом приведенные авторами цифры оказались даже ниже указанных полицией Северной столицы. Согласно представленной информации, в 2023 году в городе фиксировали по 119,7 преступлений на 10 тысяч человек. При этом, если верить представленным результатам, общее количество преступлений увеличилось на 6,4 % относительно 2022 года, а количество тяжких и особо тяжких преступлений — на 11,1 %.

Фото: ЗАКС.Ру