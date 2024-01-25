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Новости 19:04

После приговора Треповой у суда задержали правозащитника Динара Идрисова

фото ЗакС политика После приговора Треповой у суда задержали правозащитника Динара Идрисова

Правозащитника Динара Идрисова, задержанного сотрудниками полиции днем 25 января у здания 1-го Западного окружного военного суда, держат в служебном автомобиле у 78-го отдела полиции, сообщил ЗАКС.Ру сам Идрисов. 

Идрисов рассказал, что ему доподлинно неизвестно, чем он привлек внимание полиции. По его словам, полицейские упоминали заявление по статье о невыполнении требований судебного пристава (ст. 17.3 КоАП). За неисполнение требования сотрудника ФССП предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. 

Напомним, Идрисова задержали после вынесения приговора Дарье Треповой  (внесена в реестр террористов Росфинмониторинга) по делу о теракте на Университетской набережной. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы. 

 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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