После приговора Треповой у суда задержали правозащитника Динара Идрисова

Правозащитника Динара Идрисова, задержанного сотрудниками полиции днем 25 января у здания 1-го Западного окружного военного суда, держат в служебном автомобиле у 78-го отдела полиции, сообщил ЗАКС.Ру сам Идрисов.

Идрисов рассказал, что ему доподлинно неизвестно, чем он привлек внимание полиции. По его словам, полицейские упоминали заявление по статье о невыполнении требований судебного пристава (ст. 17.3 КоАП). За неисполнение требования сотрудника ФССП предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Напомним, Идрисова задержали после вынесения приговора Дарье Треповой (внесена в реестр террористов Росфинмониторинга) по делу о теракте на Университетской набережной. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру