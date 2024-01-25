СК квалифицировал крушение Ил-76 в Белгородской области как теракт

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, случившимся накануне.

Официальные российские лица по-прежнему утверждают, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых готовили к обмену. Вместе с ними разбились шестеро членов экипажа и трое сопровождающих лиц.

Предварительный этап расследования дал основания полагать, что по самолету был нанесен удар зенитной ракетой, выпущенной с территории Украины. На месте происшествия найдены бортовые самописцы и человеческие останки.

Фото: ЗАКС.Ру