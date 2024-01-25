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В РФ после жалоб заблокировали более 2 млн карточек товаров на маркетплейсах

фото ЗакС политика В РФ после жалоб заблокировали более 2 млн карточек товаров на маркетплейсах

Представители торговых онлайн-площадок встретились с руководством Федеральной антимонопольной службы в Москве. Участники мероприятия, как сообщает ведомство, отметили важность утвержденных прошлым летом добросовестных практик. Речь идет о принявшем регулярный характер взаимодействии онлайн-ритейлеров с правообладателями торговых знаков и продавцами.

Цель соглашения состояла в минимизации контрафактных товаров на рынке. ФАС отмечает, что успехи на этом направлении не заставили себя долго ждать.

С момента внедрения нового формата взаимодействия сторонам удалось добиться блокировки 2,4 млн карточек неоригинальных товаров на маркетплейсах.

фото: pixabay


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