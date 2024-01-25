В Гатчине по делу о призывах к терроризму арестовали мужа художницы

Гатчинский городской суд вечером 25 января стал избирать меру пресечения двоим супругам, задержанным накануне в рамках дела об оправдании терроризма и призывах к нему (ст. 205.2 УК), сообщает издание RusNews.

Ювелира Александра Доценко (творческий псевдоним - Александр Волк) отправили в следственный изолятор до 29 февраля. Его жене, художнице Анастасии Дюдяевой, предварительную меру пока не назначили.

Дело возбудили из-за проукраинских листовок, распространенных в одном из супермаркетов.

Прошлой весной силовики уже приходили домой к супружеской паре. Правоохранителей заинтересовала подпольная выставка пацифистских рисунков в их квартире.

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