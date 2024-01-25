Чем закончился суд по делу о теракте, где погиб Владлен Татарский

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Обвиняемую во взрыве в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, 26-летнюю Дарью Трепову (внесена в реестр террористов) приговорили к 27 годам колонии. Ей придется выплатить штраф в 600 тысяч рублей и еще 16 млн рублей пострадавшим. Это самый суровый приговор для женщины, который выносили в стране.

Тройка судей из Москвы 25 января огласила приговор фигурантам дела о взрыве в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, известный как Владлен Татарский. Дарью Трепову (включена в реестр террористов Росфинмониторинга), которая пронесла на творческий вечер с военкором статуэтку со взрывчаткой, признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса. Это подделка документов (ч.4 ст.327 УК), с помощью которых Трепова представлялась чужим именем, незаконная перевозка взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК) и непосредственно террористический акт (п.б ч.3 ст.205 УК). По совокупности преступлений Треповой назначили наказание в виде 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на два года, также штраф в размере 600 тысяч рублей. Под ограничением свободы понимается запрет покидать границы муниципального образования, в котором она будет проживать, запрет на посещение массовых мероприятий, а также ей нужно будет не менять место жительства без согласия госнадзора и отмечаться у инспектора раз в месяц. В срок зачли время под стражей - это почти 10 месяцев.

- Так точно, - произнесла Трепова, когда суд спросил, понятен ли ей приговор.

Также с Треповой суд взыскал по гражданским искам 16,4 млн рублей в пользу пострадавших. Истцы просили в три раза больше - порядка 50 млн рублей. Выплаты за ущерб и моральные страдания заявители смогут получить не скоро.

- Строго говоря, люди в колонии же работают. Из той зарплаты, которую они получают - с них автоматически будет удерживаться какая-то сумма. Сумма, конечно, микроскопическая, которую они зарабатывают. Других средств, насколько я знаю, у нее нет, - добавил Берман.

Еще один фигурант дела Дмитрий Касинцев, который по просьбе супруга Треповой согласился принять ее у себя дома после взрыва, получил срок 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Его признали виновным в укрывательстве (ч.2 ст.316 УК). На него надели наручники прямо в зале суда. Отбывать наказание ему останется примерно полтора года с учетом времени, проведенного под домашним арестом.

Оглашение приговора в здании 1-го Западного окружного военного суда 25 января привлекло внимание не только журналистов и операторов федеральных телеканалов, но и петербургских полицейских. Силовики выставили несколько кордонов охраны. Первый находился еще на входе в сад Салтыкова-Щедрина, расположенном перед зданием суда. Сотрудники полиции проверяли документы у всех пришедших. Позади них стояли коллеги с антидроновыми ружьями. Еще один "блокпост" полиции был в самом здании суда. Там представители МВД проверяли документы сразу после сотрудников ФССП.

Перед началом заседания Трепова как обычно улыбалась, переговариваясь со своим адвокатом Даниилом Берманом. Это нередко становилось поводом для упреков со стороны потерпевших, которые высказывали свое недовольство поведением обвиняемой на предыдущих заседаниях. Берман и сама Трепова уже объясняли, что из-за стресса и волнения она с трудом выражает эмоции.

Потерпевшие тоже приготовились к оглашению приговора. Некоторые пришли в одинаковых толстовках с изображением российского триколора и подписью "Всем всего светлого и ясного" - этой фразой погибший Татарский часто заканчивал свои публикации в социальных сетях. После теракта люди из его окружения выпустили сборник в память о военкоре с таким же названием.

После приговора адвокат Даниил Берман, который представлял интересы Треповой в ходе процесса, рассказал, что его доверительница получила самый крупный тюремный срок для женщины в России. Он добавил, что намерен обжаловать приговор.

- Наверное, это самый жестокий приговор для женщины в России за всю историю современного правосудия. <...> Последовательно свою позицию изложили в ходе предварительного расследования, в ходе судебного следствия, прений, последнего слова. <...> Давайте называть вещи своими именами. Мы морально были готовы к приговору. Понятно, резонансное дело, много пострадавших, один погибший. Наша основная задача была - донести свою позицию, - рассказал Берман.

Срок для Треповой стал самым крупным среди известных приговоров женщинам в России. До этого "лидерами" списка считалась преступная группа, которую в СМИ прозвали "бандой амазонок". Их судили за разбои, грабежи и 26 убийств в Ростовской области с 2003-й по 2013 год. Фигурантки дела Инесса и Виктория Тавредиева получили по 25 лет колонии, а их сообщница Анастасия Синельник - 24 года лишения свободы. Фигурантка дела о теракте в петербургском метро в 2017 году, где погибли 15 человек, Шохиста Каримова (внесена в реестр террористов Росфинмониторинга) получила 19 лет и 11 месяцев лишения свободы.

В ходе прений, которые прошли 19 января, Берман попросил суд отправить дело на новое рассмотрение. Он уверен, что Трепова не знала о том, как будет развиваться события 2 апреля в кафе на набережной. По ее показаниям, она якобы думала, что несла на встречу статуэтку с прослушивающим устройством, по крайней мере, так ей якобы говорили ее "кураторы" журналист Роман Попков (внесен в реестр террористов Росфинмониторинга) и некий человек с прозвищем "Гештальт". По словам Треповой, она хоть и воспринимала происходящее как шпионские игры, не думала, что ее действия могут привести к жертвам. Берман отмечал, что действия Треповой в первые часы после взрыва абсолютно не похожи на действия человека, который действительно готовился к теракту. В частности, она не использовала каких-либо мер конспирации, не избегала камер, а также связывалась с родственниками.

- Я убежден, что действия моей подзащитной квалифицированы неверно. <...> Я считаю, наиболее было бы правильно вернуть дело следствию из-за большого количества белых пятен в обвинении, отсутствии доказательств в части субъективной стороны преступления и дать действиям моей подзащитной другую оценку, - говорил Берман.

Адвокат Берман считает, что в деле нет достаточных доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что Трепова "хладнокровно" готовилась к теракту.

Следствие пришло к выводу, что прежде чем передать Татарскому статуэтку, Трепова осознавая свои действия привела взрывное устройство в активный режим, сняв металлическую заглушку на основании фигурки. СВУ активировали ее соучастники дистанционно по мобильной связи, считают силовики.

Тогда же на прениях прокурор, кроме скрупулезно собранной хронологии передвижения Треповой в день теракта, рассказала об ужасах терроризма и необходимости бороться с ним. Последние тезисы она говорила, не читая с листа.

- Прошу обратить особое внимание на общественную опасность совершенного Треповой преступления. А общественная опасность, общественная значимость в совершенном ею - она не просто велика, она колассальна. Терроризм - это идеология насилия, направленная на поражение десятков ни в чем не повинных людей и создания в обществе атмосферы страха. Вряд ли что-то может превзойти по степени устрашения и жестокости террористический акт. <...> Требует решительной и бескомпромиссной борьбы с отвратительным злом и любым проявлением терроризма, - говорила гособвинитель.

Вдова погибшего военкора Татарского Ксения Фомина согласна с позицией следствия. В утверждения Треповой о том, что она якобы не знала о взрывном устройстве в статуэтке, которые звучали в в ходе процесса, она не поверила.

"Спасибо уважаемый суд, судебная система сработала на отлично. Этим я довольна!" - написала она в Telegram-канале покойного супруга после приговора.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру