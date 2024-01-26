ЦИК попросил открепиться от участков россиян, собирающихся голосовать за рубежом

Планирующим голосовать за рубежом на выборах президента россиянам следует открепиться от избирательных участков по месту прописки, сообщили 26 января "Известия" со ссылкой на члена Центризбиркома Павла Андреева. После этого они должны будут прикрепиться к новым участкам за границей.

Прикрепиться к зарубежному участку можно при помощи системы "Мобильный избиратель". В то же время бюллетень выдадут и тем голосующим, которые не стали открепляться от участков по месту регистрации. Однако в этом случае от избирателей потребуют подписать заявление о том, что они нигде больше не голосовали и что они осведомлены об ответственности за нарушение законодательства.

"Избиратель должен находиться в списке на одном участке. <...> К сожалению, ввиду возможности проголосовать за рубежом, не совершая этих действий, многие игнорируют это требование", — посетовал в беседе с изданием Андреев.

Ответственность за неоднократное голосование закреплена в Кодексе об административных правонарушениях и в Уголовном кодексе. Получение второго бюллетеня может караться штрафом в размере до 30 тысяч рублей, если в произошедшем не усмотрят признаков уголовного преступления. В противном случае сумма штрафа может вырасти до 300 тысяч рублей, также санкции допускают лишение свободы на срок до трех лет.

Голосование на выборах президента продлится с 15 по 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила ранее, что рассчитывает на прибытие до одной тысячи международных наблюдателей. При этом она не уточнила, из каких стран они должны приехать.

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