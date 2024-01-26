Петербургский муниципалитет позвал блокадников на занятия дзюдо и настольным теннисом

Муниципальный округ № 78 в Центральном районе Петербурга нестандартно подошел к вопросу поздравления ветеранов, блокадников и тружеников тыла с 80-летием полного освобождения Ленинграда от блокады, рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский. По его словам, помимо привычных подарков им предложили записаться на бесплатные занятия по дзюдо и спортивно-боевому самбо.

"Блокадников и ветеранов (самому младшему из них сегодня сильно за восемьдесят; тому, кто прислал мне эти фото — 92 года) приглашают заниматься спортивно-боевым самбо, дзюдо и настольным теннисом, а также посещать театральный кружок", — написал Вишневский в своем Telegram-канале и приложил полученные фотоснимки.

Также муниципалитет разослал ветеранам и более привычные подарки, отметил депутат. Согласно его сообщению, речь идет о "традиционных пледах, одеялах, подушках и постельном белье (вручаемых каждый год)".

Парламентарий предположил, что получатели приглашений отнесутся к ним, в лучшем случае, как к неудачной шутке.

Ранее чиновники Петербурга и Ленобласти провели на стадионе "Динамо" футбольную игру в память о блокадном матче, проведенном в мае 1942 года.

Фото: ВишНевскоеВремя / Telegram