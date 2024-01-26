Либерал-демократ поделился планами внести законопроект о полном запрете вейпов

Законопроект о полном запрете торговли вейпами в России может быть внесен в скором времени на рассмотрение Госдумы, заявил 26 января глава парламентского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Утром в пятницу он опубликовал в своем Telegram-канале полученное заключение правительства на инициативу.

Подготовленный Ниловым проект предусматривает наложение запрета на продажи вейпов и жидкостей к ним. В отзыве кабмина отмечается, что подобное предложение не сообразуется с действующим законодательством, а его реализация грозит нарушением обязательств России в рамках ЕАЭС. "Установление указанного запрета может способствовать росту нелегального оборота такой продукции", — говорится в документе, подписанном вице-премьером Дмитрием Григоренко.

В целом документ требует концептуальной переработки, посчитали в кабмине.

Полученный отзыв не смутил либерал-демократа. "Заключение НЕ отрицательное, что, с учетом безусловной актуальности самой темы, повышает вероятность принятия проекта", — отреагировал он в своем канале и пообещал внести проект в Госдуму после доработки. В беседе с РИА "Новости" он заявил, что это произойдет "в ближайшее время".

Фото: Telegram-канал Ярослава Нилова