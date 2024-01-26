Из Новосаратовки запустят новый автобус до метро

Новый автобусный маршрут со следующей недели свяжет станцию метро "Обухово" с деревней Новосаратовкой в Ленинградской области, рассказали 26 января в правительстве 47-го региона. Запуск маршрута № 693 намечен на понедельник, 29 января.

"Жители Новосаратовки <...> смогут добраться до метро в Петербурге по новому маршруту № 693. Маршрут свяжет два берега Невы с помощью Вантового моста", — поведал глава областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

Автобусы будут ходить ежедневно в промежутке от 06:30 до 23:00 с получасовым интервалом. От "Обухово" до Новосаратовки путь транспорта проляжет по менее загруженной Запорожской улице. Предполагается, что это позволит сократить время в пути.

Ранее стало известно о том, что движение по Петровскому острову будет затруднено до августа из-за монтажа инженерных коммуникаций.

Фото: ЗАКС.Ру