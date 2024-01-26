За год РКН заблокировал свыше 670 тысяч запрещенных материалов

В 2023 году Роскомнадзор заблокировал или удалил более 670 тысяч материалов, сайтов и отдельных страниц с запрещенной на территории страны информацией, сообщил 26 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Более ста тысяч из них были удалены в оперативном порядке.

"За 2023 год Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами заблокировал либо удалил 670 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией", — говорится в сообщении РКН.

Из общего количества 558 тысяч интернет-страниц были удалены или заблокированы по решениям госорганов, Генпрокуратуры или судов. Еще 112,2 тысячи страниц были заблокированы или удалены в оперативном порядке, без внесения в реестр.

За год ведомство заблокировало более 73 тысячи материалов с информацией, которая противоречит официальной позиции Минобороны и потому сочтена недостоверной. Это меньше, чем в 2022 году, когда блокировке подверглись 129 тысяч таких материалов.

Кроме того, санкции со стороны РКН коснулись 134,7 тысяч материалов с пронаркотическим контентом, 113 тысяч материалов об азартных играх, 84,7 тысячи случаев распространения детской порнографии и 28,4 тысячи материалов с вовлечением несовершеннолетних в противоправные действия.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект с предложением передать Роскомнадзору полномочия по блокировке "зеркал" пиратских сайтов.

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