Центризбирком задействовал нейросети для проверки подписей за кандидатов

Центральная избирательная комиссия задействовала для проверки подписей за претендентов на участие в выборах президента специальный технический комплекс, заявил 26 января зампред ЦИК Николай Булаев. По его словам, это позволяет ускорить работу в восемь-десять раз, а также использовать нейросети для более глубокой проверки.

По словам Булаева, применение подобного комплекса позволяет ЦИК обезопасить себя от возможных ошибок, связанных с действием человеческого фактора. "В данном случае разработанная программа позволяет нам применять нейросети, которые глубокую проверку делают безошибочной", — цитирует его заявление РИА "Новости".

Голосование на выборах президента растянется с 15 по 17 марта. В настоящее время на право оказаться в избирательном бюллетене претендуют 11 человек. Ранее стало известно, что ЦИК попросил открепиться от избирательных участков по прописке тех россиян, которые собираются голосовать за рубежом.

Фото: ЗАКС.Ру