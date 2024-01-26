Празднование юбилея освобождения Ленинграда от блокады добавит ограничений движению транспорта

Временные ограничения движения транспорта введут в центре Петербурга в связи с празднованием 27 января 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, рассказали в городском комитете по транспорту. Часть мер вступит в силу уже в полночь.

Так, начиная с 00:00 и до 23:00 устанавливается запрет на остановку транспорта на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, на Дворцовой набережной между Эрмитажным и Дворцовым мостами, на Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади, а также в Мошковом переулке и на Биржевой площади.

С 08:00 до 23:00 будет запрещено движение по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка.

Более масштабные запреты на движение транспорта начнут действовать в 19:00 и продлятся четыре часа. В это время нельзя будет ездить по Дворцовой набережной, Адмиралтейской набережной, по Мошкову переулку, Дворцовому проезду, Невскому проспекту от начала до Малой Морской улицы, Адмиралтейскому проспекту от Дворцовой площади до Гороховой улицы и по Биржевой площади. Также запрет коснется перекрестка Университетской набережной со съездами с Дворцового моста и перекрестка Дворцового проезда с Дворцовой и Адмиралтейской набережными.

Фото: ЗАКС.Ру