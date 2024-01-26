Общественный транспорт будет работать по режиму будних дней в День снятия блокады Ленинграда

В Петербурге в День снятия блокады Ленинграда в 2024 году общественный транспорт будет работать как в будние дни, несмотря на то, что 27 января выпало на субботу, об этом 26 января сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса".

Исключения составят те маршруты, которые в выходные дни более загружены – №469, 469А, 475 и 475А. Они останутся без изменений.

Такое решение принято из-за того, что в Петербурге будут проходить мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Изменения касаются всего общественного наземного транспорта.

Глава комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев дал распоряжение распространить изменения и на межрегиональные автобусы, об этом сообщили в пресс-службе комитета по трнаспорту.

Фото: ЗАКС.Ру