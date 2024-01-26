Василеостровцы дошли до Горсуда из-за платной парковки

В Городской суд Петербурга поступил иск с требованием отменить распоряжение комитета по транспорту об организации платной парковки на территории Василеостровского района, сообщил Telegram-канал "Парковка в Василеостровском районе".

В роли истцов выступили жители района, заинтересованными лицами по иску указаны прокурор Петербурга Виктор Мельник, муниципальный совет МО "Гавань" и его глава Нэлли Вавилина. Ответчиком по делу выступает непосредственно комтранс.

Истцы намерены добиваться отмены распоряжения комитета то 18 августа 2023 года о создании на территории района платных парковочных мест.

Платная парковка в Василеостровском районе заработала с 1 ноября прошлого года. МО "Гавань" выступал против включения своей территории в зону платной стоянки автотранспорта.

Фото: ЗАКС.Ру