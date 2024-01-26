Путин в пятницу встретится в Петербурге с участниками СВО и обсудит развитие региона

В пятницу, 26 января, президент Владимир Путин будет работать в Петербурге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства намерен встретиться с участниками СВО из числа студентов, а также провести совещание по социально-экономическому развитию городской агломерации.

"Сегодня президент [работает] в Питере. В Санкт-Петербурге также президент проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Помимо этого, Путин планирует принять участие в церемонии закладки атомохода "Ленинград". Также в его планах стоит встреча с участвовавшими в СВО студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Как передает слова Пескова РИА "Новости", в вузе Путин намерен осмотреть учебные, лабораторные, спортивные и медицинские объекты. "Пообщается с преподавателями, отдельно в этом университете состоится очень важное общение со студентами — участниками специальной военной операции", — сообщил пресс-секретарь.

В целом программу Путина 26 января Песков оценил как весьма насыщенную. По его словам, 27 января президент продолжит работать в Северной столице.

Фото: Kremlin.ru