Кингисеппские таможенники изъяли 12 килограммов монет у гражданина Эстонии

Таможенники Кингисеппа нашли у гражданина Эстонии 12 килограммов монет и 8 тысяч почтовых марок, об этом 26 января сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Мужчина ввозил их в Россию. При осмотре таможенники присвоили статус "объект под подозрением" автомобилю эстонца. После этого в машине нашли товары, подлежащие декларации.

В машине таможенники обнаружили пакет, который лежал в нише под водительским сидением, и который можно было достать только после смещения кресла до упора.

В пакете обнаружили 2 416 монет разных стран мира, а в багажнике лежало еще 9 альбомов с почтовыми марками. Их в общей сложности оказалось 8 105 штук.

Сейчас марки находятся на экспертизе, а монеты изъяты в рамках дела о сокрытии товаров от таможенного контроля (ст.16.1 КоАП РФ).

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления