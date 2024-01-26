Беглов оказался во второй десятке рейтинга глав регионов по упоминаемости в соцмедиа

Губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам 2023 года расположился во второй десятке рейтинга упоминаемости глав регионов в социальных медиа, подсчитали в "Медиалогии". В списке градоначальнику досталось 14-е место.

В первую тройку по упоминаемости вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. За год о первом из них было опубликовано свыше 2,3 миллиона сообщений в соцмедиа, о втором — более двух миллионов, о третьем — немногим менее миллиона.

В случае с Бегловым "Медиалогия" насчитала 171 тысячу упоминаний в социальных медиа. Относительно 2022 года петербургский градоначальник опустился в рейтинге сразу на шесть позиций.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года спикер Заксобрания Александр Бельский сохранил за собой второе место в рейтинге медийности глав региональных парламентов. Как и годом ранее, уступил он только главе Госсовета Республики Крым Владимиру Константинову.

Фото: ЗАКС.Ру