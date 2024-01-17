Бельский сохранил второе место в годовом рейтинге медийности глав региональных парламентов

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский сохранил свою позицию в рейтинге медийности глав региональных парламентов по итогам 2023 года, подготовленном "Медиалогией". Как и в прошлом году, он занял второе второе место в общем списке.

Позиции в рейтинге удержали и другие члены тройки лидеров. Как и год назад, первое место досталось главе Госсовета Республики Крым Владимиру Константинову, а третье — председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову.

Наибольший вклад в достигнутый Бельским результат оказали четыре новости, к которым он имел отношение. Так, в прошлом году спикер допустил возможность организации платного въезда в центр города на автомобилях, сообщил о присвоении певице Эдите Пьехе звания почетного гражданина Петербурга, рассказал об обсуждении дополнительных правил для электросамокатов и поучаствовал в возложении цветов к монументу "Мать-Родина" в День памяти жертв блокады Ленинграда.

Фото: ЗАКС.Ру