Бельский стал вторым по медийности спикером регионального парламента в 2022 году

Мониторинговая компания "Медиалогия" представила рейтинг наиболее упоминаемых в СМИ глав законодательных органов субъектов Федерации по итогам ушедшего года.

Достигнутое в 2021 году лидерство спустя год сохранил за собой Владимир Константинов из Крыма. Петербуржец Александр Бельский улучшил свои позиции, за 12 месяцев поднявшись на пять строчек и заняв второе место. Замкнул тройку самых медийных спикеров региональных парламентов Игорь Брынцалов из Подмосковья, потерявший одну позицию в годовом "зачете".

Высокое место Бельскому обеспечили его объявление о сроках окончания частичной мобилизации и поддержанная им практика проведения свадебных фотосессий в стенах Мариинского дворца. Наконец, в его пользу сыграли публичная поддержка решения губернатора о приостановке "реновационного" закона и анонс платного въезда в исторический центр города.