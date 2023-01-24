ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:17

Бельский стал вторым по медийности спикером регионального парламента в 2022 году

фото ЗакС политика Бельский стал вторым по медийности спикером регионального парламента в 2022 году

Мониторинговая компания "Медиалогия" представила рейтинг наиболее упоминаемых в СМИ глав законодательных органов субъектов Федерации по итогам ушедшего года. 

Достигнутое в 2021 году лидерство спустя год сохранил за собой Владимир Константинов из Крыма. Петербуржец Александр Бельский улучшил свои позиции, за 12 месяцев поднявшись на пять строчек и заняв второе место. Замкнул тройку самых медийных спикеров региональных парламентов Игорь Брынцалов из Подмосковья, потерявший одну позицию в годовом "зачете".

Высокое место Бельскому обеспечили его объявление о сроках окончания частичной мобилизации и поддержанная им практика проведения свадебных фотосессий в стенах Мариинского дворца. Наконец, в его пользу сыграли публичная поддержка решения губернатора о приостановке "реновационного" закона и анонс платного въезда в исторический центр города.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




Новости24 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама