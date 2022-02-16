Петербургские депутаты могут разрешить женитьбу в музеях и дворцах

Депутаты Заксобрания готовят изменения в законодательство Петербурга, разрешающие проведение выездных бракосочетаний во дворцах, музеях и других учреждениях культуры. Как сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе городского парламента 16 февраля, разработкой закона занят депутат Михаил Барышников ("Единая Россия").

Инициативу поддержал спикер ЗакСа Александр Бельский ("Единая Россия"). Он назвал идею "шагом к открытости" и отметил, что "в нашем городе большое количество дворцов, знаковых мест, где люди могли бы проводить церемонии бракосочетания".

"В целом, идея интересная, но требует тщательной проработки", — добавил народный избранник.

Бельский уточнил, что подобное решение стало бы для жителей города "еще одним хорошим подарком", а для учреждений культуры — "источником дополнительного дохода и инвестицией в инфраструктуру объектов".

Отметим, что спикер ЗакСа не в первый раз демонстрирует особое отношение к свадебным церемониям. Так, 17 декабря он пригласил в здание Мариинского дворца пару молодоженов с целью продемонстрировать стремление петербургского парламента к открытости. Спустя два дня депутат высказал пожелание открыть для венчаний храм, расположенный в здании Заксобрания. В ходе своего февральского визита в Минск Бельский также улучил момент для общения с новобрачными: при посещении местной церкви он поговорил с парой и вручил ей памятный подарок.