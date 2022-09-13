Бельский поддержал предложение о приостановке закона о реновации

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский высказался о решении губернатора Александра Беглова приостановить действие положений закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в Петербурге.

"Считаю это предложение вполне обоснованным и своевременным. Как и ожидалось, он вызвал широкую общественную дискуссию, которая уже сегодня позволила определить целый ряд "болевых точек". Мы понимали, что чем больше людей будут вовлечены в процесс, тем более качественным будет конечный результат этой очень сложной работы. Если бы мы делали это кулуарно, даже с участием экспертов, все равно многие важные для жителей детали могли быть упущены, не замечены", - передает слова спикера пресс-служба ЗакСа.

Бельский объяснил, что принятый рамочный закон нужен был в качестве импульса для запуска процесса реновации. Он напомнил об общественном штабе по вопросам КРТ, который формируется по инициативе ЗакСа.

"Уверен, что вместе с заинтересованными жителями, общественными активистами, экспертами и представителями исполнительной власти мы сумеем так отшлифовать закон, чтобы он работал в интересах петербуржцев", - добавил Бельский.

Напомним, закон о КРТ городской парламент принял без предварительного общественного обсуждения за две недели, перед самым уходом на каникулы. Почти все смягчающие поправки к нему были отклонены "Единой Россией".

Инициатива вызвала массовое недовольство жителей "хрущевок". В ответ на их выступления ЗакС решил создать общественный штаб по вопросам реновации и пригласить туда чиновников, депутатов, членов Общественной палаты города, а также отдельных лидеров протеста против закона о КРТ. ЗАКС.Ру рассказывал о противниках реновации, которые решили не заявляться в этот штаб, посчитав, что в городском парламенте и так знают о сути недовольства жителей.

Предложение губернатора о приостановке закона о КРТ предстоит утвердить Законодательному собранию.