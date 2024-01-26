В феврале "Победа" запустит рейсы из Петербурга в Самарканд

Авиакомпания "Победа" запустит регулярные рейсы между Петербургом и Самаркандом в Узбекистане, рассказали 26 января в Telegram-канале Uzbekistan Airports. Ожидается, что авиасообщение между двумя городами стартует 16 февраля.

"Планируется, что авиасообщение по маршруту Санкт-Петербург — Самарканд — Санкт-Петербург, будет выполняться один раз в неделю — по пятницам, на воздушных судах типа Boeing 737-800", — говорится в опубликованном сообщении.

Сейчас авиакомпания выполняет ежедневные перелеты между Самаркандом и Москвой. "Победа" — российский лоукостер, входящий в состав российской группы "Аэрофлот".

Ранее гендиректор петербургского аэропорта Пулково Леонид Сергеев рассказал, что добивается открытия магазинов duty free на внутренних рейсах.

Фото: ЗАКС.Ру