Россия откроет около 300 избирательных участков за рубежом

Россия намерена открыть около 300 избирательных участков за границей в связи с предстоящими выборами президента, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, это коснется в том числе и недружественных стран.

"Я хотела бы отметить, что избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных", — приводит слова чиновницы ТАСС.

Всего следует ожидать открытия приблизительно 300 избирательных участков, отметила Захарова. Она уточнила, что их планируется размещать не только в столицах зарубежных государств, но также в местах компактного проживания россиян за границей. При этом представитель МИД пожаловалась на действия недружественных стран, из-за которых России пришлось закрыть почти 30 загранучреждений, что привело к уменьшению количества потенциально пригодных для обеспечения голосования мест.

Ранее в Центризбиркоме призвали россиян, планирующих голосовать за рубежом, открепиться от избирательных участков по месту регистрации. Выборы президента назначены на 17 марта, голосование начнется 15 числа того же месяца.

Фото: ЗАКС.Ру