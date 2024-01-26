В России замедлилось снижение численности населения в 2023 году

Население России сократилось на 244 тысячи человек в 2023 году, достигнув отметки 146,2 миллиона человек на 1 января, об этом 26 января пишет РБК со ссылкой на данные Петростата.

Это замедление по сравнению с 2022 годом, когда убыль составила более полумиллиона человек. Предварительная оценка превзошла прогноз сокращения населения на 368 тысяч человек. Важно отметить, что данные не включают информацию о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кемеровская и Нижегородская области потеряли по 20 тысяч человек, а Саратовская и Свердловская – по 19 тысяч и 16 тысяч соответственно. Значительный рост замечен в Московской области (плюс 59,2 тысячи), Москве (плюс 50,5 тысячи) и Тюменской области (плюс 41,8 тысячи).

Динамика населения связана с естественным приростом, убылью и миграцией. В 2023 году естественная убыль уменьшилась на почти 100 тысяч, составив 438 тысяч человек за 11 месяцев. Рождаемость уменьшилась на 3%, а смертность – на 8%. Миграционный прирост составил 99,5 тысячи человек за 10 месяцев.

Фото: ЗАКС.Ру