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Новости 17:40

Жителей Ленобласти предупредили о возможных проблемах с мобильным интернетом

фото ЗакС политика Жителей Ленобласти предупредили о возможных проблемах с мобильным интернетом

Жители Ленинградской области могут испытывать "некоторые проблемы" с мобильным интернетом в ближайшие несколько ночей, рассказали 26 января в региональном комитете цифрового развития. Возможные неудобства чиновники объяснили техническими работами, которые будут проводиться вплоть до предпоследнего дня месяца.

"До 30 января с 23:00 до 06:00 под контролем Роскомнадзора в Ленобласти проводятся технические работы, связанные с настройкой радиочастотного спектра передающего оборудования", — рассказали в комитете.

Проведение работ способно временно ухудшить работу мобильного интернета в регионе, следует из предупреждения чиновников.

Ранее ночные отключения мобильного интернета в Псковской области анонсировал ее глава Михаил Ведерников. Как и в Ленобласти, работы в регионе будут длиться до 30 января.

Фото: ЗАКС.Ру


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